Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Cloppenburg vom 15.08.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg, Verkehrsunfall mit fünf verletzen Personen

Am Sonntag, den 15.08.2021, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Skoda die B72 in Cloppenburg. Im Bereich der B213 beabsichtigte der Mann nach links in Fahrtrichtung Cloppenburg abzubiegen. Als der Fahrzeugführer nach links abbiegen wollte, übersah er einen 49-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg. Der 49-Jährige erfasste den PKW des Friesoythers im Bereich der Fahrertür. Durch den Zusammenstoß wurden der 83-jährige und seine 79-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Im PKW des Cloppenburgers befanden sich noch eine 41-jährige Frau und ein 8-jähriges Kind. Diese drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Die beiden Insassen des Skodas und der Fahrzeugführer aus Cloppenburg wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Aufgrund der Anzahl der verletzten Personen waren 4 Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Der Verkehr auf der B 213 wurde kurzfristig abgeleitet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Schaden von 23.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell