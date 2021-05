Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Baumholder, Parkplatz "Gärtel" (ots)

Am Sonntag, 09.05.2021 wurde ein auf dem Parkplatz an der Einfahrt "Gärtel" abgestelltes Fahrzeug durch unbekannte Täter beschädigt. Das Fahrzeug wurde gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt, nach Rückkehr gegen 17:00 Uhr stellte der Eigentümer eine Beschädigung an der Beifahrertür sowie der hinteren rechten Tür fest. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizeiinspektion Baumholder unter Tel.: 06783/9910

