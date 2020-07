Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeieinsatz im Landkreis Goslar

Goslar (ots)

Die Polizeiinspektion Goslar führt seit den frühen Morgenstunden mit Unterstützungskräften Durchsuchungsmaßnahmen in insgesamt 17 Objekten im Stadtgebiet und Landkreis Goslar, Clausthal-Zellerfeld, Bad Harzburg, Seesen, Osterode, Göttingen, Salzgitter und Ilsenburg (Sachsen-Anhalt) durch. Hintergrund sind verschiedene Gewaltdelikte, die sich in den letzten Wochen und Monaten ereignet haben und von Ermittlern der Polizeiinspektion Goslar gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig bearbeitet werden. Durch die eingesetzten Polizeifahrzeuge und die von uns freigehaltenen polizeilichen Aktionsräume kann es vereinzelt zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Wir bitten dafür bereits schon jetzt um Verständnis. Informationen zu den Hintergründen und den polizeilichen Maßnahmen werden im Rahmen einer ab 13.00 Uhr in der Aula der Polizeiinspektion Goslar, Heinrich-Pieper.-Str. 1, 38640 Goslar, erfolgenden Pressekonferenz bekanntgegeben. Interessierte Vertreter/innen der Presse sind herzlich eingeladen, an der Pressekonferenz teilzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell