Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sexuelle Belästigung

Am Sonntag, 15. August 2021, zwischen 5.25 Uhr und 5.35 Uhr, kam es in der Nähe des ZOB zu einer Sexuellen Belästigung einer 29-jährigen Fahrradfahrerin. Die junge Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Langen Straße in Richtung Bahnhofstraße, als ihr der spätere Tatverdächtige ebenfalls mit einem Fahrrad entgegenkam. Offensichtlich hatte der Tatverdächtige gewendet und verfolgte nun die Fahrradfahrerin. Auf Höhe des ZOB wurde sie von dem Mann überholt, dabei griff er an ihr Gesäß. Die Zeugin beschrieb den Täter als ca. 170cm groß und dunkel bekleidet. Er trug einen Kapuzenpullover, die Kapuze dabei aufgesetzt und mit Bändern zugezogen. Er hatte einen dunklen Adidas-Rucksack mit weißem Logo auf dem Rücken. Bei dem mitgeführten Fahrrad des Tatverdächtigen handelte es sich um ein dunkles, neueres Mountainbike mit eingeschalteter Beleuchtung. Da der Täter mit hoher Geschwindigkeit fuhr, könnte es sich auch um ein E-Bike handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Samstag, 14. August 2021, 18.00 Uhr und Sonntag, 15. August 2021, 9.30 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen VW Tiguan, welcher in der Pegasusstraße geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 15. August 2021, um 21.56 Uhr, geriet ein 36-jähriger Autofahrer aus Cappeln auf der Emsteker Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Essen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 15. August 2021, um 12.45 Uhr, fuhr eine 49-jährige Pedelec-Fahrerin aus Essen auf der Langen Straße in Richtung Ortsmitte auf der rechten Fahrbahnseite, als ihr auf ihrer Fahrbahnseite ein 54-jähriger Fahrradfahrer aus Essen schlangenlinienfahrend entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Personen. Dabei verletzte sich die Pedelec-Fahrerin leicht. Der Mann versuchte zunächst seine Fahrt fortzusetzen und sich vom Unfallort zu entfernen, konnte aber durch einen Zeugen zum Anhalten bewegt werden. Gemeinsam wartete man auf das Eintreffen der Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der 54-jährige Mann hatte einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol eingeleitet.

Cloppenburg - Diebstahl

Am Mittwoch, 11. August 2021, um 17.30 Uhr, kam es in einem Haushaltswarengeschäft in der Mühlenstraße zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Mann begab sich durch einen Seiteneingang in das Warengeschäft und entnahm aus einem Regal eine elektrische Reibe und verließ das Geschäft. Dabei wurde er von einer Mitarbeiterin beobachtet, konnte aber nicht mehr angehalten werden. Der ca. 45-jährige Mann wurde als südosteuropäisch beschrieben mit dunklen, kurzen Haaren. Er trug eine blaue Schirmmütze, eine OP-Maske, eine blaue Fleecejacke mit rot-orangenen Innenfutter, eine dunkle Arbeitshose, Badelatschen aus Stoff und schwarze Socken. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

