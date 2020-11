Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad HersfeldBad Hersfeld (ots)

Am Donnerstag, den 05.11., um 22:00 Uhr, parkte ein 24-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen schwarzen VW Golf am rechten Straßenrand in Höhe der Straße Falkenblick 32. Als der Mann am Samstag, den 07.11., um 09:00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher, vermutlich beim Wenden in einer gegenüberliegenden Hofeinfahrt, seinen geparkten Golf beschädigt hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell