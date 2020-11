POL-OH: Ballen in Brand gesetzt - Kennzeichendiebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Ballen in Brand gesetzt

Grebenhain - Am Freitagabend (06.11.), gegen 21:30 Uhr, brannte in einer Feldgemarkung zwischen Vaitshain und Nösberts-Weidmoos eine größere Anzahl von Strohballen. Beim Eintreffen der Feuerwehr Grebenhain stand der Ballenhaufen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers. Die Polizei Lauterbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand ist es wahrscheinlich, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro. Wer im Bereich um die Brandstelle zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Kirtorf - Zwischen dem 1. und 8. November stahlen Unbekannte im Rabenbornsweg das Kennzeichen F-C 3816 eines Anhängers. Der Anhänger einer Autovermietung stand auf dem Parkplatz der Gleentalhalle. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

