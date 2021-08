Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Schwerpunktkontrollen "Geschwindigkeit" im RoadPol-Verbund

Cloppenburg/Vechta (ots)

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Dem entgegenzuwirken fanden in der vergangenen Woche vom 9. bis zum 15. August 2021 länderübergreifende Schwerpunktkontrollen zum Thema "Geschwindigkeit" statt, an denen sich die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta an verschiedenen Örtlichkeiten der beiden Landkreise Cloppenburg und Vechta beteiligte. Im Inspektionsbereich wurden insgesamt über 100 Geschwindigkeitsverstöße durch die Polizei festgestellt.

So wurden beispielsweise bei Kontrollen am 9. August 2021 auf der Bundesstraße 72 in Höhe des Parkplatzes "Soestetal" in der Gemeinde Emstek insgesamt 12 Verstöße im "Punktebereich" geahndet, von denen drei Betroffene zusätzlich ein Fahrverbot zu erwarten haben: Den höchsten Wert bei dieser Kontrolle erreichte ein 25-jähriger Autofahrer aus Molbergen mit vorwerfbaren 147 km/h auf dem Streckenabschnitt, wo 100 km/h erlaubt sind.

Im Rahmen dieser Messung ist ein ebenfalls 25-jähriger Fahrer eines Paketlieferanten kontrolliert worden, der zuvor die Geschwindigkeit mit 123 km/h überschritten hatte. Nachdem die Beamten ihn angehalten hatten, legte er zu seinen Ausweisdokumenten noch einen Erzwingungshaftbefehl von zwei Tagen vor. Dieser ist aufgrund einer in der Vergangenheit begangenen Geschwindigkeitsüberschreitung ausgestellt worden, der bis dato noch nicht bezahlt wurde. Der Mann konnte durch die Bezahlung des Geldbetrages der Haft entgehen.

Zudem ist ein niederländischer LKW-Fahrer, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt von 60 km/h, angehalten worden, der zunächst verbotswidrig überholt und die Geschwindigkeit um 25 km/h überschritten hatte. Er hat dabei die Sperrfläche und schlussendlich sogar die Gegenspur befahren. Eine Fremdgefährdung hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht vorgelegen.

Am 10. August 2021 wurden Messungen auf der B213, an der Anschlussstelle Molbergen durchgeführt. Hier wurden insgesamt 33 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt - bei zwei Verstößen ist mit einem Fahrverbot zu rechnen:

Ein 22-jähriger Cloppenburger, der bei einem Paketlieferdienst angestellt ist und sich noch in der Probezeit befindet, fuhr 144 km/h nach Toleranzabzug bei erlaubten 100 km/h.

Außerdem ist ein 29-Jähriger Mann aus Löningen mit 153 km/h nach Toleranzabzug, statt den erlaubten 100 km/h gemessen worden. Bei der Kontrolle hatten die Beamten darüber hinaus den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus mussten die Beamten noch im Rahmen dieser Kontrolle zwei TÜV-Verstöße sowie einen Handyverstoß und einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufnehmen.

Am Sonntag, 15. August 2021, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Bussardstraße. Hier sind eigentlich 50km/h erlaubt. Die Höchstgeschwindigkeit betrug nach Toleranzabzug noch 96 km/h. Damit ist ihm eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 46km/h vorzuwerfen. Der Betroffene ist zudem Fahranfänger und in der Probezeit.

