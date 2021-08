Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Meldung zur Pressemitteilung vom 15. August 2021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4994532

Am Sonntag, den 15.08.2021, gegen 13:50 Uhr kam es im Bereich der B213 zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Der 83-jähriger Autofahrer aus Friesoythe erlag in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, 17. August 2021, seinen schweren Verletzungen.

Cloppenburg - Räuberischer Diebstahl

Am Montag, 16. August 2021, um 16.25 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Hygiene-Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt der Langen Straße und versteckte diese in einen Rucksack. Beim Herausgehen aus der Filiale wurde er von einer Mitarbeiterin und einer Zeugin aufgehalten. Der Mann schubste die beiden Frauen zur Seite und entfernte sich anschließend zu Fuß. Der Rucksack samt Diebesgut konnte dem Täter zuvor noch durch die Zeugin entrissen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat zuvor ein zweiter Täter das Diebesgut im Laden so deponiert, sodass der andere Täter diese im mitgeführten Rucksack verstecken konnte. Die Tatverdächtigen werden als männlich mit dunklen Haaren beschrieben. Beide Personen seien komplett schwarz gekleidet gewesen. Die Person, die zuvor das Diebesgut verteilt hatte, habe eine Brille und eine schwarze Munde-Nasen-Bedeckung getragen. Der Täter, der die beiden Frauen zur Seite schubste, habe kein deutsch gesprochen, sondern auf Ansprache auf Englisch geantwortet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Am Montag, 16. August 2021, zwischen 8.55 Uhr und 9.05 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person zwei Smartphones und eine Geldbörse samt Inhalt aus einem unverschlossenen Laderaum eines Firmenfahrzeugs, welches in der Tilsiter Straße geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Einbruch in einen Stall

In der Zeit zwischen Samstag, 24. Juli 2021, und Samstag, 14. August 2021, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem Stall eine Ausziehleiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Bühren - Einbruch in ein Gewächshaus

In der Zeit zwischen Sonntag, 15. August 2021, 20.30 Uhr und Montag, 16. August 2021, 8.00 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person ein Glaselement eines Gewächshauses einer Gärtnerei in der Palmpohler Allee und verschaffte sich so Zugang zum Objekt. Dort entwendete die Person die Ladenkasse ohne Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Verdacht der Urkundenfälschung

Am Montag, 16 August 2021, um 9:57 Uhr, wurde ein 32-jähriger Autofahrer aus Garrel kontrolliert, da dieser während der Fahrt nicht angegurtet war. Der Mann händigte einen italienischen Führerschein aus. Bei der Prüfung des Führerscheins hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass dieser gefälscht ist. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Altartücher angezündet

In der Zeit zwischen Sonntag, 15 August 2021, 13.00 Uhr und Montag, 16. August 2021, 8.00 Uhr, zündete eine unbekannte Person die Altartücher am hölzernen Marienaltar sowie am Hauptaltar in einer Kirche in der Clemens-August-Straße an. Darüber hinaus wurden Kerzen umgeworfen. Die Altartücher waren augenscheinlich eigenständig erlöschen, sodass glücklicherweise kein weiterer Schaden entstanden ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 13. August 2021, 14.00 Uhr und Sonntag, 15. August 2021, 16.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Blitzableiter am Flachdach eines Schulgebäudes in der Linderner Straße. Darüber hinaus wurde auch ein Basketballkorb beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Wahlplakat

In der Zeit zwischen Sonntag, 15. August 2021, 11.00 Uhr und Montag, 16. August 2021, 14.30 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person das Wahlplakat einer Partei in der Bether Straße mit schwarzer Sprühfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 8. August 2021, um 16.30 Uhr touchierte ein*e unbekannte*r Verkehrsteilnehmer*in beim Parkvorgang einen VW Polo, welcher auf einem Parkplatz in der Friesoyther Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Eine 76-jährige Autofahrerin aus Löningen fuhr am Freitag, 13. August 2021, um 15.15 Uhr, auf der Menslager Straße in Richtung Menslage. In einer Linkskurve kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wodurch der Außenspiegel ihres Pkws beschädigt wurde. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg stieß am Montag, 16. August 2021, um 16.50 Uhr, beim Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz hinter einem Ärztehaus in der Bahnhofstraße mit seinem Pkw gegen einen Zaun-Pfeiler, wodurch dieser beschädigt wurde. Daraufhin entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete dies und teilte den Sachverhalt der Geschädigten mit. Der Autofahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell