Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bei Kontrollen zur Sicherheit im öffentlichen Raum Drogen sichergestellt

Speyer/Römerberg/Dudenhofen (ots)

Am Donnerstagabend wurden von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr sowohl im Stadtgebiet Speyer als auch in den umliegenden Ortschaften Römerberg und Dudenhofen verstärkte Kontrollen zur Bekämpfung von Straftaten und Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum durchgeführt. Schwerpunkte lagen in der Bekämpfung von Straßen - und Rauschgiftkriminalität sowie im Bereich des Jugendschutzes. Die Kontrollmaßnahmen fanden vorranging auf Spielplätzen, in Parkanlagen sowie auf Schulhöfen statt. Es konnten im Schützenpark sowie in der Woogbachanlage in Speyer insgesamt zwölf Personen festgestellt werden, von welchen zwei Jugendliche sowie ein 33-Jähriger in der Vergangenheit bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, da sie unter anderem gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatten. Bei einer Kontrolle im Schützenpark hatte ein 15-Jähriger eine Cannabismühle mit Marihuana-Anhaftungen bei sich, die in der Folge sichergestellt wurde. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss sich zudem ein 26-Jähriger Fußgänger, der bei einer Kontrolle im Hopfenweg ca. 91 Gramm Marihuana mit sich führte. Die Drogen wurden beschlagnahmt und eine Strafanzeige gegen den Mann aus Speyer eingeleitet.

