POL-PDLU: (Schifferstadt/Spanien) Vermisstensuche in Spanien - Kooperation zwischen den Behörden in Deutschland, Frankreich und Spanien

Schifferstadt/Spanien (ots)

Eine Frau aus Mutterstadt meldet ihren 75-jährigen Vater, welcher ebenfalls in Mutterstadt wohnhaft ist, am gestrigen Nachmittag als vermisst. Laut der Tochter hält sich ihr Vater aktuell zum Wandern auf dem Jakobsweg in Frankreich im Grenzgebiet zu Spanien auf. Sie habe von ihrem Vater am Mittag mehrere Nachrichten auf ihrem Handy erhalten. Hierbei berichtete ihr Vater, dass er sich verlaufen habe und nicht mehr wisse, wo er aktuell sei. Telefonisch konnte der Herr nicht erreicht werden, eine nähere Beschreibung von seinem Aufenthaltsort konnte der Mann in den Nachrichten auch nicht angeben. In Zusammenarbeit mit dem Landes- und Bundeskriminalamt wurde Kontakt mit den ausländischen Behörden in Frankreich und Spanien aufgenommen. Noch am selben Abend, gegen 22:40 Uhr, wurde mitgeteilt, dass der 75-Jährige wohlauf in einem Waldstück bei Roncesvalles in Spanien durch die dortige Bergrettung aufgegriffen wurde. Zur Sicherheit wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Die Tochter wurde über den Fahndungserfolg unverzüglich in Kenntnis gesetzt.

