Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 29.09.2021 (22:30 Uhr) auf den 30.09.2021 (01:00 Uhr) haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße eine Kontrollstelle zwecks Überprüfung der Verkehrssicherheit eingerichtet. Es wurden ca. 40 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Ein Fahrzeug wies einen Mangel an der Beleuchtung auf, bei einem anderen war der Termin für die Hauptuntersuchung bereits überschritten. Diesbezüglich wurden Verwarnungen ausgesprochen. Da es darüber hinaus keine weiteren Verstöße gab, fällt das Fazit der Polizei positiv aus.

