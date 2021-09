Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Trunkenheit im Verkehr

Lambsheim (ots)

Am 29.09.2021, gegen 23.45 Uhr, kontrollierte am Lambsheimer Weiher eine Streife hiesiger Dienststelle eine 44-jährige Frau aus Heßheim mit ihrem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, weiterhin wurden der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

