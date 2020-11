Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag (20./21. November 2020) hat die Polizei drei Einbrüche im Stadtgebiet registriert.

In der Stadtmitte kam es am Freitag (20. November) zu zwei Einbrüchen.

An der Corneliusstraße hebelten Unbekannte zwischen 13:45 Uhr und 20 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und durchwühlten Teile der Wohnung. Die Täter flüchteten ohne Beute unerkannt.

An der Königstraße scheiterten Unbekannte zwischen 17:35 Uhr und 18:35 Uhr bei dem Versuch, eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Die Täter traten die Tür anschließend ein, durchwühlten nahezu die gesamte Wohnung und flüchteten mit Bargeld unerkannt.

In der Nacht zum Samstag (21. November 2020) hebelte ein Mann die Tür zu einer Tiefgarage am Erikapfad (Forstwald) auf und verschaffte sich so Zugang. Gegen 3:15 Uhr überraschte ihn eine Anwohnerin auf frischer Tat, woraufhin er in Richtung Holunderpfad flüchtete.

Er ist etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, trug dunkle Kleidung und einen dunklen Rucksack.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (576)

