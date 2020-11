Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Telefonbetrüger überlisten Seniorin - Drei weitere Versuche im Stadtgebiet scheitern

KrefeldKrefeld (ots)

Am Freitag (20. November 2020) hat die Polizei im Stadtgebiet vier Betrugsdelikte zum Nachteil älterer Menschen registriert.

In Bockum erbeuteten die Täter im Zeitraum zwischen 15:20 Uhr und 16:30 Uhr Bargeld und wertvollen Schmuck von einer Seniorin. Am Telefon gaben sie sich als falsche Polizisten aus. In ihrem Gewahrsam sei eine Freundin des Opfers, die bei einem Verkehrsunfall eine Frau tödlich verletzt haben soll. Als Kaution verlange man nun eine hohe Summe Bargeld, welche die Schwiegertochter der Verstorbenen abholen würde. Als man sich auf einen Geldbetrag und wertvollen Schmuck als Kaution geeinigt hatte, erschien kurz darauf eine Frau bei der Seniorin und nahm die Beute an sich.

Die Frau ist circa 35 bis 40 Jahre alt, hat ein "europäisches Aussehen und spricht akzentfreies Deutsch. Sie trug einen gelben Mantel und eine eckige Handtasche."

In der Stadtmitte kam es zu zwei gescheiterten Betrugsversuchen.

Im ersten Fall bewahrte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter das Opfer vor einem größeren Schaden. Ihm fiel der hohe Geldbetrag auf, den der Senior von seinem Konto abheben wollte und rief die Polizei. Das Opfer hatte in einem Telefonat erfahren, dass seine Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und sie nur die Zahlung einer hohen Geldsumme vor einer Untersuchungshaft bewahren könnte. Ein Anruf bei der Tochter brachte dann die Gewissheit, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte.

Im zweiten Fall wurde ein Senior von einer vermeintlichen Polizistin auf einen Raubüberfall am Westwall informiert. In diesem Zusammenhang sei eine Liste gefunden worden, auf der seine Daten stehen würden. Die Betrügerin fragte nach Wertgegenständen im Haus. Das Opfer stellte der Frau am Telefon so viele detaillierte Fragen, dass sie das Gespräch selbstständig beendete.

Im Stadtteil Gartenstadt bemerkte ein 76-jähriger Senior den "Enkeltrick" und kam nicht zu Schaden. Seine angebliche Nichte rief ihn an und benötigte eine hohe Summe Bargeld für einen vermeintlichen Hauskauf. Der Senior gab an, er könnte nur einen Teil der genannten Summe aufbringen. Kurz darauf meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter seiner Bank und bestätigte ihm die Verfügbarkeit dieser hohen Summe. Um sich abzusichern, rief das Opfer dann seine Nichte persönlich an und entdeckte den Betrug.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (575)

