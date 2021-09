Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Beginn der dunklen Jahreszeit - Vorsicht, Wildwechsel

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 28.09.2021 auf den 29.09.2021 ereigneten sich auf der L454 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Schifferstadt zwei Wildunfälle. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Die Polizeiinspektion Schifferstadt möchte in diesem Zusammenhang auf den Beginn der dunklen Jahreszeit und den damit verbundenen früher am Tag einsetzenden Wildwechsel hinweisen. Die Polizei empfiehlt, auf entsprechenden Streckenabschnitten die Geschwindigkeit zu reduzieren und auch den Straßenrand im Auge zu behalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell