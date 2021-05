Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht - Fahrer war alkoholisiert

Kleve (ots)

Am Samstag(01.05.2021), gegen 16:35 bog ein 27jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW von der Merowinger Straße nach links in die Stadionstraße ab. Dabei touchierte er zunächst den Bordstein und stieß dann gegen einen auf der Stadionstraße geparkten PKW. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Blumenstraße fort. Bei dem Unfall war ein Reifen an seinem PKW beschädigt worden, sodass er seine Flucht auf der Stadionstraße in Höhe der Blumenstraße unterbrechen musste. Als ein Beamter der Polizei an der Unfallstelle eintraf, wurden er durch einen Zeugen auf den Unfallverursacher aufmerksam gemacht, der gerade dabei war, den Reifen an seinem Fahrzeug zu wechseln. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass er unter Alkholeinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

