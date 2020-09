Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinde Feldberg: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am 12.09.20, gg. 11:46 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Motorrad die B 317 von Titisee kommend in Richtung Feldberg. Ein weiterer Motorradfahrer, welcher verkehrsbedingt vor ihr bremste, übersah die Fahrzeuglenkerin und fuhr diesem auf. Durch die Kollision wurde die Fahrerin leicht verletzt. An den beiden Zweirädern entstand Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

