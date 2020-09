Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Titisee-Neustad: Alkoholisierter Autofahrer zur Blutentnahme

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am 12.09.20, gegen 22.00 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Pkw in auffälliger Art und Weise auf der B31 in Richtung Freiburg.

Das Fahrzeug fiel einer Polizeistreife auf, welche sie daraufhin kontrollierte.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei der Fahrzeuglenkerin eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Die Frau wurde zur Blutentnahme in eine nahegelegene Klinik verbracht. Die Fahrzeuglenkerin erwartet nun eine Anzeige u. a. wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden

