Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Schleusung aufgedeckt

Plauen (ots)

In einem Fernreisebus auf der Linie Berlin-Tübingen nahmen Bundespolizisten in der vergangenen Nacht sieben vietnamesische Staatsangehörige im Alter zwischen 21 und 40 Jahren in Gewahrsam. Sie stehen im Verdacht, unerlaubt nach Deutschland eingereist zu sein beziehungsweise sich ohne Erlaubnis hier aufzuhalten. Ein 35-jähriger Deutscher mit vietnamesischen Wurzeln wurde in diesem Zusammenhang im Bus vorläufig festgenommen. Der in Berlin wohnhafte Mann wird beschuldigt, die Personen eingeschleust zu haben.

Bei der Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Vogtland-Nord konnte keiner der sieben in Gewahrsam genommenen Männer Identitätsdokumente gegenüber den Beamten vorweisen. Bei ihnen laufen derzeit polizeiliche Maßnahmen zur Feststellung ihrer Identität.

Die Überprüfung des 35-Jährigen ergab, dass gegen ihn auch ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung besteht. Das Amtsgericht Tiergarten hatte den Mann deshalb per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt, die bislang nicht beglichen wurde.

Die Ermittlungen dauern an.

