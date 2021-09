Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall auf B9 unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Speyer (ots)

Am 28.09.2021 gegen 19:15 Uhr befuhr eine 21-jährige mit ihrem PKW Fiat die B9 in Fahrtrichtung Germersheim auf dem rechten Fahrstreifen. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Speyer wurde sie von einem 32-jährigen Mercedes-Fahrer überholt. Beim Überholvorgang streifte die linke Fahrzeugseite des Mercedes die rechte Seite des Fiat, wodurch am Mercedes ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro und am Fiat ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellte die Polizeistreife fest, dass der 32-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Darüber hinaus begründete sein Verhalten den Verdacht einer rauschmittelbeeinflussten Fahrt. Daher wurde ihm ein Urintest angeboten, welcher positiv auf Amfetamin, Methamfetamin und THC reagierte. Auch die Einnahme von Medikamenten räumte der Fahrer ein. Ihm wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.

