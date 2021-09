Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zusammenstoß unbeleuchteter Fahrräder im Berufsverkehr (08/2809)

Speyer (ots)

Am 28.09.2021 um gegen 6 Uhr begegneten sich ein 26-jähriger Fahrradfahrer und ein 56-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg in der Siemensstraße auf Höhe der Bushaltestelle. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden offenbar unbeleuchteten Fahrräder, wodurch beide Männer die Kontrolle verloren und stürzten. Ein Helm wurde von keinem der Beteiligten getragen. Nach ersten Erkenntnissen trug der 26-Jährige Schürfwunden an beiden Knien, einem Arm sowie eine Prellung am Handgelenk davon. Der 56-Jährige trug eine leichte Kopfverletzung sowie Prellungen im Thorax- und Beckenbereich davon. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an einem Fahrrad in Höhe von ca. 50 Euro.

