Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Pizzeria

Speyer (ots)

Am 28.09.2021 wurde in der Zeit von Mitternacht bis 8:30 Uhr durch bislang unbekannte Täter eine Tür an einer Pizzeria in der Brunckstraße aufgehebelt. Im Inneren wurde ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe entwendet. Darüber hinaus entstand kein nennenswerter Sachschaden. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell