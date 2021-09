Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kradfahrer beim Verkehrsunfall schwerverletzt

Ratzeburg (ots)

29. September 2021 | Kreis Stormarn - 28.09.2021 - Glinde

Am 28.09.2021, gegen 21.00 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Möllner Landstraße Ecke Papendieker Redder in Glinde ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Unfallbeteiligte verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr eine 24-jährige Seat-Fahrerin aus Glinde die Möllner Landstraße aus Richtung Oststeinbek kommend. Im Kreuzungsbereich zum Papendieker Redder bog die Glinderin nach links ab und übersah dabei den ihr direkt entgegenkommenden Motorradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 51-jährige Hamburger Harley-Fahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 24-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 26.000 Euro.

