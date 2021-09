Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer BMW X6 in Bettenhausen gestohlen, zweiter Diebstahl in Niestetal durch spezielle Schlüsselaufbewahrung verhindert: Polizei sucht Zeugen

Niestetal/ Kassel-Bettenhausen:

Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Montag in Niestetal und Kassel-Bettenhausen ihr Unwesen getrieben und sich die Keyless-Go-Technik der Fahrzeuge zunutze gemacht. In der Rügener Straße in Kassel stahlen die professionell agierenden Täter einen weißen BMW X6 mit dem Kennzeichen KS-ZA 101 im Wert von ca. 45.000 Euro. Von dem Wagen fehlt trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang jede Spur. Offenbar die gleichen Täter scheiterten zuvor beim Diebstahl eines 7er BMW in Niestetal, da der Besitzer den Fahrzeugschlüssel in einer speziellen Box aufbewahrte. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen BMW geben können.

Autodiebe scheitern in Niestetal

Der BMW-Besitzer aus der Kalkbergstraße in Niestetal hatte gegen 2 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, nachdem er durch Geräusche geweckt und auf den Diebstahlsversuch aufmerksam geworden war. Anhand der Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera hatten zwei unbekannte Täter in der Zeit zwischen 1:13 Uhr und 1:49 Uhr agiert. Sie näherten sich dem vor der Garage abgestellten grauen 7er BMW an und versuchten offenbar mit mitgebrachten technischen Hilfsmitteln das Funksignal des Fahrzeugschlüssels abzufangen. Dies misslang allerdings, da der Besitzer sich bei der Polizei über Diebstahlschutz informiert hatte und daher den Funkschlüssel für den Wagen im Wert von 44.000 Euro in einer speziellen Metallbox im Haus aufbewahrte. Die Autodiebe wurden bei ihrer Flucht vom Tatort mit einem dunklen Opel Zafira gesehen, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Diebstahl von weißem BMW X6 von Stellplatz

Den Diebstahl seines sechs Jahre alten BMW X6, der auf einem Stellplatz seines Grundstücks in der Rügener Straße geparkt war, bemerkte der Autobesitzer am heutigen Morgen gegen 6:30 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich die Tat gegen 2:10 Uhr. Im Tatortbereich wurden in der Nacht zwei verdächtige Männer gesehen, die mit dem Autodiebstahl im Zusammenhang stehen könnten.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten und auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

