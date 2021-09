Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall an der Trompete: Mutmaßlicher Verursacher mit schwarzem VW flüchtet; Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am Mittwochmittag kam es auf der Kreuzung Frankfurter Straße, Fünffensterstraße, der sogenannten Trompete, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher anschließend das Weite suchte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der unbekannte Fahrer offenbar bei Rot in die Kreuzung gefahren und dort mit einer abbiegenden Autofahrerin zusammengestoßen. Am Wagen der Frau war ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstanden. Der flüchtige Verursacher war offenbar mit einem schwarzen VW unterwegs, der nun im hinteren linken Bereich beschädigt sein müsste. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer geben können.

Wie die am Mittwoch zum Unfallort gerufene Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war es gegen 13 Uhr zu dem Unfall gekommen. Das Unfallopfer, eine 44-Jährige aus Lohfelden, war mit ihrem VW Touran vom Weinberg gekommen und wollte an der Trompete nach links in die Fünffensterstraße abbiegen. Nachdem sie zunächst an der roten Ampel angehalten hatte, fuhr sie anschließend bei Grün in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig kam aus Richtung Steinweg der schwarze VW, der offenbar bei Rot gefahren war. Die 44-Jährige krachte mit der vorderen linken Fahrzeugseite ihres Tourans gegen die linke hintere Seite des schwarzen VW. Dessen Fahrer war anschließend jedoch weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder seinen schwarzen VW, der hinten links beschädigt sein müsste, geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

