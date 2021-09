Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unbekannte berauben 29-Jährigen in Goethestraße: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Freitag in der Goethestraße einem 29-Jährigen aus Kassel Reizstoff ins Gesicht gesprüht und ihm seine Geldbörse geraubt. Anschließend flüchteten beide Räuber vom Tatort. Die sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können.

Nach Angaben des Opfers war er gegen 2:30 Uhr in der Nacht in der Goethestraße, Höhe Murhardstraße, plötzlich von den beiden ihm unbekannten Männern in einer ihm fremden Sprache angesprochen worden. Unmittelbar danach habe einer der Täter plötzlich ein Reizstoffsprühgerät gezogen und ihm damit ohne Vorwarnung ins Gesicht gesprüht. Anschließend tasteten ihn die Unbekannten ab, entwendeten sein Portemonnaie mitsamt Bargeld, Ausweispapieren und Scheckkarten und traten die Flucht in Richtung Wilhelmshöher Allee an.

Zu dem Täter mit dem Reizstoffsprühgerät liegt folgt Beschreibung vor:

Männlich, 25 bis 30 Jahre alt, zierlich, kurze Haare, ca. 1,70 Meter groß, arabisches Äußeres, dunklerer Teint, leichte Bartstoppeln, trug gelbe Plastikweste und blaue Jeans

Der andere Täter soll ähnlich ausgesehen haben, eine nähere Beschreibung liegt momentan jedoch nicht vor.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell