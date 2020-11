Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Einbruchsversuch in Kindergarten

KürtenKürten (ots)

Unbekannte haben versucht, in einen Kindergarten einzubrechen.

Hebelspuren befinden sich an den Fenstern und einer Terrassentür eines Kindergartens in der Straße Hommermühle. Unbekannte hatten zwischen dem 20.11. (16:30 Uhr) und dem 23.11. (15:00) versucht, in das Gebäude zu gelangen. Doch die Täter schafften es nicht bis hinein. So zogen sie ohne Beute wieder von dannen.

Ob die Einbrecher gestört wurden und dadurch die Einbruchsversuche abbrachen, kann zurzeit nicht gesagt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit vom 20. bis 23.11. etwas in Tatortnähe beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell