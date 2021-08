Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fensterscheibe eingeworfen

Zülpich (ots)

In der Kölnstraße in Zülpich wurde am

Montagmorgen (09.08.2021) gegen 3.51 Uhr eine Fensterscheibe eingeworfen. Ein Unbekannter Täter verschaffte sich dadurch Zutritt in eine Büroräumlichkeit und entwendete dort zwei Laptops im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Ein Zeuge konnte beobachten, wie sich eine männliche Person, dunkel gekleidet, mit einer Umhängetasche vom Tatort entfernte. Die Ermittlungen sind aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell