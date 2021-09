Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter legt Brand in Lagerhalle in Leipziger Straße und flüchtet: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstagabend einen Brand in einer Lagerhalle in der Leipziger Straße in Kassel gelegt und ist geflüchtet. Da ein vorbeifahrender Radfahrer auf die Rauchentwicklung aufmerksam wurde und die Feuerwehr alarmierte, konnte der Schaden durch den frühzeitigen Löscheinsatz relativ gering gehalten werden. Durch das Feuer waren in der Halle gelagerte Trockendatteln im Wert von ca. 5.000 Euro zerstört worden. Zu einem Gebäudeschaden ist es offenbar nicht gekommen. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand und durch die Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera kann die Tatzeit auf 22:40 Uhr festgelegt werden. Der bislang unbekannte Täter hatte sich auf das Grundstück der ehemaligen Kfz-Werkstatthalle an der Leipziger Straße, Ecke Sandershäuser Straße begeben. An einem Tor hatte er dann von außen etwas Brennendes durch eine offenbar bereits beschädigte Scheibe nach Innen geworfen, wodurch die dahinter gelagerten Datteln in Brand gerieten. Unmittelbar danach war der Unbekannte geflüchtet, wobei vage Hinweise darauf vorliegen, dass er mit einem Fahrrad das Weite gesucht haben könnte.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet haben und die den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

