Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Unfall mit Lkw: Flughafenstraße in Dortmund-Scharnhorst wieder befahrbar

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0945

Nach einem Verkehrsunfall in Dortmund-Scharnhorst musste die Polizei am Freitag (10.9.2021) ab 8.49 Uhr die Flughafenstraße sperren. Dort hatte sich an einer Brücke ein Container-Transporter festgefahren. Der Lkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der Lkw wurde inzwischen abgeschleppt. Seit 9.59 Uhr ist die Flughafenstraße wieder befahrbar.

Weiterhin gesperrt ist jedoch der Güterbahnverkehr. Ein Gutachter muss noch die Statik der Brücke untersuchen.

