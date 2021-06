Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Brandstiftung an Vereinsheim - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Am Donnerstag, 24. Juni 2021, gegen 00:50 Uhr, wurde ein Brand an einem Anbaudach eines Rugby Clubs in der Hochdorfer Straße in March-Hugstetten festgestellt. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr March mit 26 Einsatzkräften schnell gelöscht und ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Nach ersten Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen. Bereits am 11. Juni 2021 brannte ein Anbaudach auf der anderen Gebäudeseite des Rugby Clubs. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

