Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Autofahrer soll Fahrradfahrer angegriffen und verletzt haben

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.06.2021, gegen 12:45 Uhr, soll ein Autofahrer einen Fahrradfahrer auf der Landstraße in Langenau angegriffen und verletzt haben. Das Polizeirevier Schopfheim (Kontakt 07622 666980) ermittelt. Nach Angaben des 51-jährigen Radlers soll der Autofahrer ihn zunächst beim Überholen aus dem Auto heraus angemahnt haben, nicht mitten auf der Straße zu fahren. Nach einer Handbewegung des Radfahrers habe der Autofahrer diesen ausgebremst und sei ausgestiegen. Als der Fahrradfahrer am Autofahrer vorbeifahren wollte, soll er diesen geschubst haben. Der Radler stürzte aufgrund dessen und zog sich Schürfverletzungen zu. Auch Fahrrad und Helm wurden beschädigt. Der Autofahrer fuhr davon. Sein Kennzeichen ist bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell