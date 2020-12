Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Seniorin rutscht mit E-Bike auf Ölspur aus - Polizei bittet um Hinweise ++ Unter Drogen auf der Autobahn ++ Vier Menschen aus unterschiedlichen Haushalten in einer Wohnung ++

RotenburgRotenburg (ots)

Seniorin rutscht mit E-Bike auf Ölspur aus - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Nachdem eine 74-jährige Fahrerin eines E-Bikes am Mittwochvormittag im Heidornweg auf einer ungesicherten Ölspur zu Fall kam und sich dabei schwer verletzt hat, suchen die Ermittler der Sittensener Polizei nach dem Verursacher oder Zeugen, die Angaben zu ihm machen können. Die Beamten gehen davon aus, dass das Öl aufgrund eines technischen Defekts aus dem Fahrzeug ausgelaufen ist. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Unter Drogen auf der Autobahn

Stuckenborstel. Am Mittwochabend ist ein 36-jähriger Fahrer eines Kleintransporters vermutlich unter Drogeneinfluss in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Die Beamten waren zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Stuckenborstel in Fahrtrichtung Hamburg auf den weißen Transit aufmerksam geworden. Im Gespräch mit dem Fahrer zeigte sich, dass er Rauschgift konsumiert haben könnte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der 36-Jährige räumte ein, in der vergangenen Woche Marihuana geraucht zu haben. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Drogentest zeigt Kokain an

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Mittwochabend einen 31-jährigen Mann nach einer Fahrt unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Im Südring stoppten die Beamten seinen Wagen und baten zur Verkehrskontrolle. Schnell hatten sie den Eindruck, dass der Fahrer zuvor Rauschgift konsumiert haben könnte. Ein Urintest zeigte daraufhin Rückstände von Kokain in seinem Körper an. Der 31-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Vier Menschen aus unterschiedlichen Haushalten in einer Wohnung

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei ist am Mittwochabend in ein Wohnhaus an der Jägerhöhe gerufen worden. Dort seien mehrere Personen trotz der Corona-Auflagen in einer Wohnung zusammengekommen. Die Beamten klingelten an der Tür und trafen tatsächlich auf vier Männer und Frauen im Alter von 18 bis 32 Jahren. Alle stammten aus unterschiedlichen Haushalten. Nach neuer Rechtslage wurde ihnen die Zahlung eines Verwarngeldes an Ort und Stelle angeboten.

Vandalismus am Vörder See - Polizei sucht zwei Jugendliche

Bremervörde. Zwei unbekannte Jugendliche haben am Mittwochnachmittag an der Straße Fresenburg, dem Weg am Vörder See, eine Mülltonne beschädigt. Zeugen sahen, dass einer der beiden mit dem Fuß gegen die Tonne trat und dabei auch den Stahlpfosten umknickte. Die Jugendlichen seien etwa 170 cm groß gewesen. Einer habe eine rote Jacke und ein weißes Cappy getragen. Hinweise bitte unter Telefon 04761/9945-0.

