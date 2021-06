Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 13621-437: Unbekannter schlägt Scheiben von Auto ein

Waldbröl (ots)

In der Mecklenburger Straße hat ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen (13. Juni) die Scheiben eines Renault Laguna eingeschlagen. Der Mann, der mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet war, hatte gegen 03.25 Uhr alle Scheiben des Wagens eingeschlagen. Als ein Anwohner den Täter ansprach, rannte dieser in Richtung der Kölner Straße davon. Hinweise zu dem Flüchtigen melden Sie bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

