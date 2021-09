Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wasserrohrbruch vorgetäuscht und Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen: Zeugenhinweise auf Trickdiebe erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Am Samstagmittag wurde eine hochbetagte Frau in ihrer Wohnung im Kasseler Stadtteil Wehlheiden Opfer eines Trickdiebstahls durch bislang unbekannte Täter. Die mit dem Fall betrauten Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können. Zudem möchte die Polizei Ratschläge geben, wie man sich vor Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden schützen kann.

Täter erbeuten Schmuck aus Schlafzimmerschrank

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereignete sich die Tat in dem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Mond-Straße, Ecke Esmarchstraße, am Samstagmittag gegen 12 Uhr. Unter dem Vorwand, im Haus habe es einen Rohrbruch gegeben und er müsse das Wasser abstellen, drängte sich der Mann in die Wohnung der überrumpelten Seniorin. Anschließend dirigierte er die Frau in das Badezimmer, wo sie das Wasser laufen lassen sollte. Diesen Moment nutzte offenbar sein unbekannter Komplize, um durch die angelehnte Tür in die Wohnung zu schleichen und Schmuck aus einem Schlafzimmerschrank zu stehlen. Als das Opfer kurze Zeit später das Fehlen der hochwertigen Schmuckstücke bemerkte, waren die Trickdiebe bereits verschwunden. Bei dem Täter, der mit der Seniorin ins Bad ging, soll es sich um einen etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann mit kurz geschnittenen Haaren und einer weißen FFP2 Maske gehandelt haben, der einen grauen Pullover trug.

Zeugen, die am Samstagmittag Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl gemacht haben und den ermittelnden Beamten der EG SÄM Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Die Polizei gibt folgende Ratschläge

Um sich vor Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden zu schützen, gibt die Polizei folgende Ratschläge:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

