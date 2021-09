Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte setzen zwei Holzstapel im Reinhardswald in Brand: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Immenhausen-Holzhausen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben am vergangenen Wochenende im Reinhardswald nördlich von Immenhausen-Holzhausen zwei Holzstapel angezündet. Die Kasseler Kripo geht von einem Zusammenhang beider Brände aus und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung auf den oder die Täter.

Die Polizei war am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 16:40 Uhr von der Feuerwehr über den Brand eines Holzstapels informiert worden. Die eine Brandstelle befindet sich zwischen Holzhausen und Veckerhagen, an einem Wegesrand in der Nähe der "Zeche Gahrenberg". Dort waren rund 100 Festmeter Holz in Brand gesetzt und weitestgehend zerstört worden. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Eine zweite Brandstelle befand sich in der Nähe zur Ortschaft Holzhausen, ebenfalls im Reinhardwald. Diese war bei Eintreffen der Polizeistreife bereits von der Feuerwehr gelöscht worden. Dort wurden etwa 20 Holzstämme durch das Feuer zerstört. Der Schaden fällt mit ca. 200 Euro geringer aus. Auch in diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die genauen Tatzeiten sind derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Bränden werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Sonntag im Reinhardswald verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den angezündeten Holzstapeln gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

