Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag, dem 21.02.2021, gegen 12.20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der "Wormser Straße" und "Auf dem Sand" zu einer Vorfahrtsverletzung. Die 72-jährige Fahrerin eines VW befuhr die Wormser Straße in Richtung Speckweg und wollte hierzu die Straße Auf dem Sand queren. Hierbei übersah sie eine 81-jährige Renault Fahrerin die die Straße Auf dem Sand von der Waldstraße in Richtung Obere Riedstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich traf der VW den Renault im Heckbereich. Durch den Aufprall kam der VW ins Schleudern, kippte auf die Seite und kam auf dem Dach zum liegen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.500 Euro. Bis 14.45 Uhr wurde der Verkehr durch eine Polizeistreife geregelt, da die Fahrbahn gereinigt und die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

