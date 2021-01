Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klaut Hochprozentiges und Verbandmaterial

IserlohnIserlohn (ots)

Mit Spirituosen und Verbandsmaterial ist ein Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch aus einer Gaststätte an der Wasserstraße geflohen. Er kletterte durch ein eingeschlagenes Kellerfenster in die Gaststätte, zerstörte dort eine Obstwasser-Flasche und transportierte zwei weitere Flaschen ab. Außerdem leerte er einen an der Wand hängenden Verbandskasten.

