POL-MK: Mutmaßlicher Steinewerfer ermittelt

Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 39-jährigen rumänischen Staatsbürger, der aktuell in einer JVA bei Augsburg in Untersuchungshaft sitzt. Er leugnet die Tat. Die Ermittlungen dauern an.

