Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl in Lagerhalle

Dudenhofen (ots)

Zu einem Diebstahl kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Dudenhofen. Unbekannte verschafften sich Zutritt in eine Lagerhalle und entwendeten an einem Traktor angebrachte technische Geräte. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei weist die Bevölkerung, insbesondere die Landwirte daraufhin, ihre Lagerhallen bzw. sonstigen Lagerräumlichkeiten immer zu verschließen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell