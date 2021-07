Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Pkw kracht in Leitplanke

Seinen Führerschein ist ein Autofahrer los, nachdem er einen Unfall verursachte.

Ulm (ots)

Ca. 11.000 Euro Schaden entstanden am Freitagabend gegen 23.00 Uhr bei einem Unfall auf der B30. Ein 49 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Ulm unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt Biberach-Süd geriet er vermutl. auf Grund alkoholischer Beeinflussung nach links von der Fahrbahn ab. Er krachte in die Leitplanke, wobei ein Vorderrad abgerissen wurde. Trotzdem versuchte der Pkw-Lenker seine Fahrt fortzusetzen. Er musste allerdings nach rund 70 Metern aufgeben. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 49-Jährige deutlich alkoholisiert war. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der ziemlich demolierte Seat Ibiza musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

