Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Büro

Wietmarschen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstagabend in ein Büro an der Lingener Straße in Wietmarschen eingebrochen. Er beschädigte ein Fester und verschaffte sich Zugang zu den Räumen, die er anschließend durchsuchte. Der Täter entwendete einen Tresor sowie eine Geldkassette samt Inhalt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

