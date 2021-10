Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer über Hundeleine gestürzt

Speyer (ots)

Ein 30-jähriger Mann aus Speyer befuhr am gestrigen Freitagmittag den Radweg der Dudenhofer Straße in Richtung Schützenstraße. Gleichzeitig führte hier eine 66-jährige Speyrerin ihren Hund aus, wobei die Hundeleine quer über den Radweg ragte. Diese übersah der Radfahrer und fuhr in sie rein. Aufgrund der Zugkraft der Leine kam die Fußgängerin zu Fall, zog sich mehrere Schürfwunden zu und wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer und auch der Hund blieben unverletzt.

