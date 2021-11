Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Großbrand in Gerlingen

Wenden (ots)

Gerlingen. Zu einem Großbrand kam es am Donnerstagnachmittag (04. November) gegen 14.10 Uhr im Gewerbegebiet "Auf'm Ohl" in Wenden-Gerlingen. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Feuer in der Werkstatt eines Abschleppunternehmens ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die L512 (Koblenzer Straße) musste aufgrund der enormen Rauchentwicklung und den umfangreichen Löscharbeiten bis in die späten Abendstunden komplett gesperrt werden. Es wurden keine Personen verletzt. Beamte der Kriminalpolizei nahmen bereits während der Löscharbeiten ihre Ermittlungen auf. Die Brandursache sowie der Verlauf des Brandes sind derzeit noch unklar, eine Schadenssumme liegt noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an und werden auch unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen fortgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell