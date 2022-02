Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Stirpe - Terrassentür aufgehebelt - Tatverdächtiger flüchtet

Erwitte (ots)

Der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Brockhofer Straße wurde am Mittwoch (2. Februar 2022), gegen 19.45 Uhr, durch eine laute, von draußen kommende Stimme, aufmerksam. Als er aus dem Fenster schaute, bemerkte er einen flüchtigen Tatverdächtigen mit einer grauen Jacke. An seiner Terrassentür befanden sich mehrere Hebelspuren. Zumindest ein Einbrecher konnte noch vor Tatentdeckung in die Wohnräume gelangen. Beute machte er jedoch nicht. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

