Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbrecher durch Anwohner vertrieben

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagmorgen versuchte ein männlicher Tatverdächtiger die Haustür eines Mehrfamilienhauses im Kirchweg aufzuhebeln. Gegen 09:45 Uhr hörte ein Anwohner ein lautes Knacken, welches er nicht zuordnen konnte. Als er aus dem Fenster schaute sah er einen Mann, der versuchte mit einem unbekannten Gegenstand die Haustür zu öffnen und in das Mehrfamilienhaus zu gelangen. Für einen kurzen Augenblick kam es mit dem Tatverdächtigen zu einem Blickkontakt, woraufhin dieser schnell flüchtete. Der Unbekannte wird so beschrieben:

- ca. 165cm - 170cm groß - europäisches Erscheinungsbild - schwarze Winterjacke - schwarze Haare (am Hinterkopf etwas kahl)

