Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstähle eines Fahrrades sowie Sägen und Lebensmittel Sonntag, 26.09.2021 bis Montag, 27.09.2021, Einbeck-Kreiensen, Ringstraße,

Einbeck (ots)

Zu einem Diebstahl eines Laptops, einer Dolmar Kettensäge, einer Säbelsäge sowie von Tabak und 2 Würstchengläser kam es in der Nacht von Sonntag, 26.09.20221 auf Montag, 27.09.2021 in der Ringstraße in Kreiensen. Ein unbekannter Täter durchsuchte den unverschlossenen Heizungsraum sowie das Carport eines Hauses und entwendete dabei die Gegenstände. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. In der gleichen Nacht wurde in unmittelbarer Nacht in der Ringstraße in Kreiensen ein unverschlossenes E-Bike entwendet. Vermutlich nutzte der Täter das E-Bike, um damit zu fliehen. Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen schlanken, ca. 1,70 m-1,75 m großen Mann. Die Hose des Täters, eine hellblaue Baggyjeans, war sehr weit. Als Jacke trug er wahrscheinlich eine amerikanischen Baseballjacke oder Collegejacke mit Strickbündchen. Am Dienstag wurde dann in der Nähe des Kreienser Bahnhofes ein E-Bike sowie eine Kettensäge wieder aufgefunden. Wer Hinweise zu dem Täter oder zu den entwendeten Gegenständen, insbesondere zum E-Bike, machen kann, möge sich bei der Polizei in Kreiensen, 05563 - 999130 oder in Einbeck 05561 - 94978-0 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell