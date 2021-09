Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mann von Unbekannten in Straßenbahn angegangen

Freiburg (ots)

Von zwei Unbekannten angegangen worden sein soll ein Mann in einer Straßenbahn am 11.09.2021 in Freiburg. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, war er um circa 5.21 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 2 unterwegs, als er von den zwei unbekannten Fahrgästen im Bereich Haltestelle Hauptfriedhof angesprochen wurde. Einer der Männer habe dem Geschädigten im Gesprächsverlauf einen Schlag auf den Kopf versetzt. Zudem habe der Unbekannte versucht, dem Geschädigten einen mitgeführten Beutel zu entreißen, was allerdings aufgrund der Gegenwehr des Geschädigten misslungen sei. Eine kurz nach dem Vorfall eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

