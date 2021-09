Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Nollingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 11.09.2021, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, streifte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen geparkten schwarzen Audi A6. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um den Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Untere Dorfstraße. Durch den Vorfall verursacht der Fahrer am geparkten, schwarzen Audi A6, einen Streifschaden auf der Fahrerseite. Danach entfernte sich der Unbekannte von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Flüchtigen geben können.

