Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfallflucht und Fahren unter Alkohol - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 12.09.2021, gegen 06.00 Uhr, kam ein 23-jähriger Peugeot-Fahrer in der Basler Straße im Bereich eines Kreisverkehrs nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Der Fahrer flüchtete zunächst, musste seine Fahrt aber in der Hauptstraße beenden, weil sein Pkw nicht mehr fahrbereit war. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab ein Ergebnis von etwa 0,6 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Zudem konnte der 23-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07621 9797-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell